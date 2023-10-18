13 yaşındaki Bestegül, tabancayla oynarken kendini vurdu

Konya’nın Karatay ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, oynadığı silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Orhangazi Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.
Bestegül Y., babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe bastı. Tabancanın ateş almasıyla çıkan mermi Bestegül'ün sol bacağının diz kapağına isabet etti.
Silah sesini duyup, odaya giren ailesi, Bestegül'ü kanlar içinde buldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bestegül, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, ruhsatsız tabancaya el koyarken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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