13 yaşındaki Bestegül, tabancayla oynarken kendini vurdu

Silah sesini duyup, odaya giren ailesi, Bestegül'ü kanlar içinde buldu.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bestegül, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, ruhsatsız tabancaya el koyarken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.