13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl 5 ay hapis

Kayseri'de mahalle arasındaki tuvalette 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 40 yaşındaki zanlı, 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA 16.04.2021 - 17:50

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl 5 ay hapis

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Sevgilisinin 13 yaşındaki kızını istismar etti: Küçük kıza evde doğum yaptırınca yakalandılar

Kayseri'de mahalle arasındaki tuvalette 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğı iddiasıyla tutuklu yargılanan 40 yaşındaki N.G.'nin cezası belli oldu.

N.G., para verme vaadiyle tuvalete götürdüğü E.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınarak tutuklanan N.G., Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Mahkeme heyeti sanık N.G.'ye, 'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sarkıntılık' suçlarında 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

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