13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl 5 ay hapis

DHA 16.04.2021 - 17:50
Kayseri'de mahalle arasındaki tuvalette 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğı iddiasıyla tutuklu yargılanan 40 yaşındaki N.G.'nin cezası belli oldu.
N.G., para verme vaadiyle tuvalete götürdüğü E.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınarak tutuklanan N.G., Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.
Mahkeme heyeti sanık N.G.'ye, 'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sarkıntılık' suçlarında 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi.