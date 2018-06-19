Antalya'da kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden A.B'nin, 13 yaşındaki kızı S.N.A'nın cinsel istismara uğradığını belirterek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili 19 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kız çocuğu S.N.A, cumhuriyet savcısının talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.
13 yaşındaki çocuğa taciz iddiasına 19 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 19 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.