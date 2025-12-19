13 yaşındaki çocuğun kafatasını parçaladı, "baba tahliye" paylaşımı yaptı

Konya’da futbol antrenmanı sonrası akranları tarafından taşlı saldırıya uğrayan 13 yaşındaki bir çocuğun kafatası parçalandı. Ağır yaralanan çocuk, geçirdiği ameliyatla titanyum parçalar kullanılarak hayata tutundu.

Olay, 8 Aralık Pazartesi günü Meram ilçesinde meydana geldi. Meram Mehmet Beğen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hasan Berat Güldağı, okuldan arkadaşı T.F. ile futbol antrenmanına gitti. İddiaya göre antrenman çıkışında T.F., Hasan Berat’ın bacağına taş attı. Tepki göstermesi üzerine T.F., yerden aldığı büyük bir taşla Hasan Berat’ın başına vurup kaçtı.

Ağır yaralanan Hasan Berat, önce Meram Devlet Hastanesi’ne, ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kafatasının parçalandığı belirlenen çocuk, 5 gün yoğun bakımda, 5 gün ise serviste tedavi gördü. Parçalanan kafatası, ameliyatla titanyum parçalarla yeniden oluşturuldu. Doktorlar, kalıcı hasar riskinin bulunduğunu bildirdi.

Hasan Berat’ın babası Taha Yasin Güldağı, hastaneden gelen telefonla olaydan haberdar olduğunu belirterek, “Tomografi sonucunda kafatasının parçalandığını, beyin zarının yırtıldığını ve beyinde hava olduğunu öğrendik. Doktorlarımız, kemiklerin çok ince kırıldığı için yerine konulamadığını, bu nedenle titanyum parça takıldığını söyledi” dedi.

Güldağı, saldırıyı gerçekleştiren çocuğun tutuklandıktan sonra 6 gün içinde tahliye edilmesine tepki göstererek, “Biz çocuğumuz hastanede yatarken serbest bırakıldı. Üstelik sosyal medyada ‘baba tahliye’ paylaşımı yaparak bunu adeta övünç konusu haline getirdi” diye konuştu.

"OKULA GİTMEK İSTEMİYORUM”

Saldırıya uğrayan Hasan Berat Güldağı ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Önce ayağıma taş attı. ‘Ne yapıyorsun’ dedim. Sonra büyük bir taşı kaldırıp kafama vurdu. Her yer kan oldu. Yoğun bakımda 5 gün kaldım. Okula gitmek istemiyorum, bir daha olabilir. Bugün bana yapan yarın başkasına da yapabilir.”

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.