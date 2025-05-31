13 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fenalaşarak hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde ikamet eden ve henüz belirlenemeyen bir nedenle evde fenalaşan 13 yaşındaki Suriye uyruklu M.H.H.'nin ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen M.H.H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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