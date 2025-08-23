13 yaşındaki çocuk ablasının sevgilisini bıçakladı

Aksaray'da 13 yaşındaki çocuğun ablasının erkek arkadaşıyal tartışması kanlı bitti.

Olay, akşam saatlerinde Ereğlikapı mahallesinde meydana geldi.



Muhammed Ö., evinin önünde kendisi gibi Özbekistan vatandaşı olan sevgilisi Adile T.’nin kardeşi S.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.



Yaşanan arbede sırasında S.T., ekmek bıçağı ile Muhammed Ö.’ye saldırdı.



Muhammed Ö., göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, S.K. olay yerinde kaçtı.



Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli çocuk kısa süre sonra bir parkta yakalandı.