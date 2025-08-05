13 yaşındaki çocuk, babasını silahla başından vurdu

Mersin'de baba ile çocuğu arasındaki tartışma kanlı bitti.

Edinilen bilgilere göre; Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde evde 3 Ağustos'ta 13 yaşındaki M.B.Ö. ile babası A.Ö. arasında (38) henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Yatak odasındaki silahı alan çocuk, babasına ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BABANIN DURUMU AĞIR



Başından ağır yaralanan baba, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Gözaltına alınan M.B.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SÖZLER SÖYLEYİP DÖVÜYORDU"



M.B.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, babasının kendisini sürekli küçük düşürücü sözler söyleyerek dövdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI



Adliyeye sevk edilen M.B.Ö., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.