13 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Aydın'da 13 yaşındaki çocuk, ağabeyi elindeki tabancayı almaya çalıştığı sırada silahın ateş almasıyla başından vuruldu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 yaşındaki çocuk başından vuruldu
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'ın İncirliova ilçesi Gerenkova Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında iddiaya göre M.B. (22), kardeşi E.B.'nin (13) babasına ait tabancayla oynadığını görüp, silahı elinden almaya çalıştı.

Bu sırada tabanca bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun çocuğun başına isabet etti.

E.B., kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuk, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurşunun sağ şakaktan girip, karşıdan çıktığı belirlenirken, E.B.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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