13 yaşındaki çocuk bıçakla bir kişiyi  bıçakladı

Sakarya'da 13 yaşındaki bir çocuk, annesini rahatsız ettiği iddia edilen kişiyi boynundan bıçakladı.

13 yaşındaki çocuk bıçakla bir kişiyi  bıçakladı

’da bir kişiyi bıçakla yaralayan 13 yaşındaki çocuk ve annesi gözaltına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki O.Ş. daha öncesinde annesini rahatsız ettiği iddia edilen bir adamla karşılaştı.

Bunun üzerine çocuk, adamı boğazından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

13 yaşındaki O.Ş. ve annesi R.Ş. (38) olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

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