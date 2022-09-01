13 yaşındaki çocuk evdeki altınları bozdurup dolandırıcılara verdi

Çorum'da, E.Ö.'yü (13) telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu belirterek, 12 bin liralık altınlarını aldıkları aileyi dolandırdı.

Haberler - DHA 01.09.2022 - 17:45

13 yaşındaki çocuk evdeki altınları bozdurup dolandırıcılara verdi

İlişkili Haberler

'Demir Yumruk' soruşturmasında Erol Evcil'e istenen ceza belli oldu

'Demir Yumruk' soruşturmasında Erol Evcil'e istenen ceza belli oldu

'da E.Ö. adlı çocuğu telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyledi.

Evde bulunan altınları alıp kuyumcuda bozduran E.Ö., 12 bin TL'yi kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ATM'den yatırdı.

Ailesinin olaydan haberdar olmasının ardından devreye giren polis, çocuğu telefon dolandırıcılarıyla konuşurken Kadeş Meydanı'nda buldu.

E.Ö. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada çocuktan altınları alıp bozan kuyumcu hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

VİDEO: HAYATINI KURTARAN SOKAK KÖPEĞİ ‘CAN DOSTU’ OLDU

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...