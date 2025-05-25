13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu

Kırşehir'de 13 yaşındaki bir çocuk, boş arazide iple boğulmuş halde ölü bulundu.

13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu

'in Çiçekdağı ilçesinde boş arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 13 yaşında olduğu belirlenen E.Ö.'nün iple boğulduktan sonra hayatını kaybettiğini belirledi.

E.Ö.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yapılan işlemlerin ardından Akbıyıklı köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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