13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, dedesine ait silahı alan N.Y. (13) arkadaşı ile birlikte apartman önünde TikTok videosu çekmek istedi.

Bu esnada silahın dolu olduğunu fark etmeyen çocuk, silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından N.Y.'yi Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti.



Göğsünden yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve TikTok videosu çekmek için silahla oynadığı öğrenildi.