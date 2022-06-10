13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

Tekirdağ'da dedesinin silahıyla boş bir apartmanın önünde TikTok videosu çeken çocuk, yanlışlıkla kendini vurdu.

Haberler - İHA 10.06.2022 - 15:13

13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

İlişkili Haberler

İstanbul'da ortalığı karıştıran iddianın ardından 'TikTok' çıktı

İstanbul'da ortalığı karıştıran iddianın ardından 'TikTok' çıktı

Emniyetin TikTok sapığı bilançosu: 24 gözaltı

Emniyetin TikTok sapığı bilançosu: 24 gözaltı

'ın Kapaklı ilçesinde, dedesine ait silahı alan N.Y. (13) arkadaşı ile birlikte apartman önünde TikTok videosu çekmek istedi.

Bu esnada silahın dolu olduğunu fark etmeyen çocuk, silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından N.Y.'yi Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Göğsünden yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve TikTok videosu çekmek için silahla oynadığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...