İstanbul Beylikdüzü’de evinden saat 08.50’de dershaneye gitmek üzere çıkan 13 yaşındaki Defne Kaya’dan saatlerdir haber alınamıyor.



Ailenin tedirgin bekleyişi sürerken Defne’nin dershaneye hiç uğramadığı ortaya çıktı.



Anne Gamze Görgel dershane ile evin arasının 10 dakikalık bir yol olduğunu belirterek “Defne 13 yaşında. Sabah 08.50’de evden çıkıyor. Ancak dershaneye uğramıyor” dedi.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR



Anne Görgel, emniyete başvurduklarını ve MOBESE kameralarının incelendiğini belirterek hala bir sonuç alınamadığını ifade etti.



ÜZERİNDE KIRMIZI BLUZ VE MAVİ ŞORT VAR

Küt saçlı ve kahverengi gözlü olan Defne’nin saçının sağ tarafında sarımtrak boya bulunuyor. 50 kilo olan ve 1.50 cm boylarındaki Defne’nin evden çıkarken üzerinde kırmızı bluz ve altında mavi bir şort bulunduğu öğrenildi.