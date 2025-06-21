13 yaşındaki Helin kaza kurbanı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 13 yaşındaki Helin yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

13 yaşındaki Helin kaza kurbanı

'da S.Y. yönetimindeki otomobil, Arsuz ilçesi Çetilik Mahallesi'nde H.H'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

13 yaşındaki Helin kaza kurbanı - 1 Kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Helin Horuz (13) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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