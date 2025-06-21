13 yaşındaki Helin kaza kurbanı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 13 yaşındaki Helin yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Hatay'da S.Y. yönetimindeki otomobil, Arsuz ilçesi Çetilik Mahallesi'nde H.H'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Helin Horuz (13) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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