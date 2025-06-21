13 yaşındaki Helin kaza kurbanı

Hatay'da S.Y. yönetimindeki otomobil, Arsuz ilçesi Çetilik Mahallesi'nde H.H'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

