13 yaşındaki Hiranur baraj gölünde boğuldu

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Zernek Baraj Gölü'ne ailesiyle pikniği giden Hiranur Öner (13), serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Hiranur'un ailesi, 112 Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hiranur'un kurtarılması için itfaiyenin dalgıç ekibi, göle dalış yaptı.

Dalgıçlar, Hiranur'un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Hiranur'un cenazesi, ambulansla Gürpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cenazenin daha sonra otopsi işlemleri için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüleceği belirtilirken, olay yerine gelen Hiranur'un ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.