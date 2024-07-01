13 yaşındaki İbrahim'den kahreden haber! Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan İbrahim Alpak (13), boğuldu.

13 yaşındaki İbrahim'den kahreden haber! Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu

Serinlemek için sulama kanalına giren İbrahim Alpak, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Alpak'ın kaybolduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Alpak'ın cansız bedeni, suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu. Alpak'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suç işleyen her kim olursa olsun hak ettiği karşılığı görecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suç işleyen her kim olursa olsun hak ettiği karşılığı görecektir

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir? İşte Kemal Memişoğlu'nun biyografisi

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir? İşte Kemal Memişoğlu'nun biyografisi

Mehmet Özhaseki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın biyografisi

Mehmet Özhaseki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın biyografisi

SON DAKİKA HABERİ: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevini bıraktı

SON DAKİKA HABERİ: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevini bıraktı

Dışişleri Bakanlığı'ndan provokasyon açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan provokasyon açıklaması

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB mülakat sonuç tarihi

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB mülakat sonuç tarihi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...