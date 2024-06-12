13 yaşındaki kız annesini darp edip rehin aldı, sonra da intihara kalkıştı

Zonguldak'ta 13 yaşındaki kız annesini darp ederek rehin aldı. Ekipler kalkanla eve girip anneyi kurtardı.

13 yaşındaki kız annesini darp edip rehin aldı, sonra da intihara kalkıştı

Karadeniz Ereğli ilçesinde mental rahatsızlıkları bulunan 13 yaşındaki Tuanna S., evde annesini ve babannesini rehin aldı. Babannesi olayın ilk anında çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılarak kurtarıldı.

EVDEKİ EŞYALARI DA DIŞARI ATTI

Annesini rehin alan Tuanna S., annesine evde şiddet uygulayarak kısa süre baygınlık geçirmesine sebep oldu. İntihara da kalkışan Tuanna S., bu sırada evdeki eşyaları pencereden attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurdu.Yaklaşık 1.5 saat boyunca yapılan ikna çabaları sonuçsuz kalınca ekipler kalkan yardımıyla eve girmeyi başardı.

Tuanna S. etkisiz hale getirilirken yüzü morluk ve şişlikler içinde kalan annesi ile birlikte hastaneyi kaldırıldı.

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