13 yaşındaki kıza araba alarmı dayağı

Gaziantep’te bir kişi otomobilinin alarmını çaldırdığını öne sürdüğü 13 yaşındaki kız çocuğunu kemerle dövdü.

Olay, 14 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site bahçesinde oyun oynayan çocuklardan birinin bir araca dokunması sonrası aracın alarmı çaldı.

Sesi duyan araç sahibi, evden çıkarak aracın yanında arkadaşları ile oturan 13 yaşındaki Damla Yılmaz’a yönelerek önce ‘neden yaptın’ diye tepki gösterdi, sonrasında ise kızın ‘ben yapmadım’ söylemlerine aldırış etmeden kızı kemerle kovalamaya başladı.

Yaşanan olayın ardından çevredeki bir binanın içerisine kaçan Damla Yılmaz, bu sefer de bina koridorlarında araç sahibinin kemerli saldırısına uğradı. Yaşanan olayın ardından saldırganın evine giren anne Filiz Cerit de apartmandan zorla çıkarıldı.

"HİÇ ACIMADAN KIZIMI KEMERLE DÖVMÜŞ"



Günlerdir tedirgin olduklarını söyleyen anne Filiz Cerit, “Kızım şahsın arabasının yanında oynarken site sakinlerinden birine misafir gelen çocuğu bu adamın arabasına değmiş ve arabanın alarmı çalmış. Alarm ötünce adam evinden çıkarak aracının yanına gelmiş ama diğer çocuklar kaçmış, ihale kızımın üstüne kalmış" dedi.



"BENİM ÜZERİME DE YÜRÜDÜLER"



Saldırganın önce küfür ettiğini ve ardından kemerle saldırdığını söyleyen Cerit, "Benim kızım daha 13 yaşında. Gelip bana olayı anlatınca ben de olayda farklı bir durum mu var diye gidip sorayım dedim. Konuşmaya gittiğim esnada benim üzerime de yürüdüler” diye konuştu.



"KIZIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"



Olay sonrasi kızının psikolojik sorunlar yaşadığını belirten anne şunları söyledi:



"Şahıstan şikayetçi olduk, bundan sonra hakkımızı hukuksal yollardan arayacağız. Benim kızımın başına gelen başka kimsenin başına gelmesin, kimse herhangi bir olayda sessiz kalınmasın diye hakkımızı arayacağız."