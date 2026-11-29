13 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiası. 6 çocuktan 4'ü tutuklandı
29.11.2026 00:21
Anadolu Ajansı
Aydın'da cinsel istismar iddiasıyla adli süreçteki 4 çocuk tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla adli süreçteki 6 çocuktan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda S.A. (15), K.V. (15), M.K. (15), E.Ş. (16), M.T. (16) ve H.Y. (18) polislerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adli süreçteki H.Y, K.V, S.A. ve M.K. tutuklandı, diğer 2 adli süreçteki çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.