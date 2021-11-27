Antalya'nın Serik ilçesinde 13 yaşındaki Timur'dan haber alınamıyor.

Merkez Mahallesi'nde yaşayan aile önceki gün akşam okul sonrası evden ayrılıp geri gelmeyen 13 yaşındaki çocukları Timur Nuri'yi arıyor.

Oğullarının yabancı uyruklu olduğu için kimi kimsesi olmadığını belirten baba İsmail Nuri, "Annesinden cep telefonu istemiş. Tam bir cevap alamamış, annesi isteğini ertelemiş" dedi.

Çocuğunun daha önce de evden habersizce çıktığını ve kızmadıklarını belirten anne gözü yaşlı bir şekilde çağrıda bulunarak, "Onu çok seviyorum. Geri dön oğlum" dedi. Kayıp ilanı verilen 6. sınıf öğrencisi Timur Nuri için polis arama çalışması başlattı.

15 yıllık evli olduklarını belirten Baba İsmail Nuri, Rus uyruklu olan eşinden biri oğlan, diğeri kız iki çocuğu olduğunu belirterek, "Oğlumuz dün saat 18.30 gibi evden çıktı. Bir daha da geri gelmedi. Küsüp gittiğini tahmin ediyoruz. Sonra polise kayıp ilanı verdik. Eşim de yabancı uyruklu olduğu için Timur'un kimsesi yok, gideceği bir yer de yok" diye konuştu.