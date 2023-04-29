13 yaşındaki Türk balerin dünyanın en prestijli okuluna seçildi

"İDEALLER DESTEKLENMELİ"



Mercan Çelik'in annesi Semen Çelik, kızının gösterilerde sahneye çıktıkça baleyi sevdiğini ve konservatuvara gitmek istediğini anlattı.



Kızının aslında konservatuvar eğitimi gibi bir niyeti olmadığını dile getiren Çelik, "Hem okuluna devam etsin hem de bale yapsın istiyordum. Dedi ki 'Hayır, ben sahnede olmak istiyorum, ben konservatuvara gitmek istiyorum.' Sonra bir sene Mimar Sinan'a, yarı zamanlıya devam etti. Sonra sınava girdi ve kazandı. Beşinci sınıfta, ortaokuldan itibaren 4 senedir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında okuyor." diye konuştu.

"YURT DIŞINDA EĞİTİM ALIP ÜLKEME DÖNECEĞİM"



Çelik, kızının gelecek hayallerinde kendisi gibi küçük balerinleri yetiştirmenin de yer aldığını kaydetti.



Kızının "madam" olmak isteğini hep söylediğine dikkati çeken Çelik, "Mercan, 'Ben yurt dışında eğitimimi yapacağım ama tekrar ülkeme döneceğim. Ülkemde de kendim gibi çocukların yetişmesinde, okulumda devam etmek istiyorum.' diyor. Onun da esasında en büyük ideali o." ifadelerini kullandı.



Mercan'ın en temelde isteğinin dans etmek olduğunu dile getiren Çelik, bu kadar çok isteyen bir çocuğu idealleri için desteklemek gerektiğini düşündüğünü kaydetti.