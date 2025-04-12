13 yaşındaki Yusuf faciayı önledi

Muş'ta park halindeyken aniden hareket eden tüp yüklü kamyonet, 13 yaşındaki Yusuf isimli çocuğun dikkati sayesinde durduruldu.

Olay, 10 Nisan'da öğle saatlerinde İstasyon Caddesi üzerindeki bir sokakta meydana geldi.

Park halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Sokakta yürüyen Yusuf, kamyonetin hareket ettiğini fark eder etmez aracın yanına koştu.

Büyük bir soğukkanlılıkla kamyonetin kapısını açan Yusuf, el frenini çekerek aracı durdurdu. Bir faciayı önleyen küçük kahraman, mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.

Kamyonetin neden hareket ettiği bilinmezken, Yusuf’un örnek davranışı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.