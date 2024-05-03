13 yaşındaki Hanife yatağında ölü bulundu

Düzce'de 13 yaşındaki Hanife Betül Keçe, ailesi ile yaşadığı evde sabah yatağında ölü bulundu. Hanife'nin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

13 yaşındaki Hanife yatağında ölü bulundu

'de bir kız çocuğu yatağında ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde bulunan sitede meydana geldi.

Ailesi, dün gece saatlerinde uyuyan Hanife Betül Keçe’yi, sabah okula göndermek için yatağından kaldırmaya çalıştı. Ancak çocuk uyanmadı.

13 yaşındaki Hanife yatağında ölü bulundu - 1

Aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve polis de çağrılırken, çocuğun cansız bedeni Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hanife Betül Keçe'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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