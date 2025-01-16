13 yıl aradan sonra seferler başlıyor: İşte Suriye'den alınan kararlar

13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşlar başlıyor.



23 Ocak Perşembe günü Şam’a ilk seferini düzenleyecek olan Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yolcularına özel seyahat bilgilendirmesi yayınladı.



Buna göre, Suriye’ye seyahat edecek yolcular için Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca bir dizi karar alındı.

İŞTE KARARLAR



Karara göre, İsrail ve İran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları ülkeye giriş yapabilecek. Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı gerekecek.



Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek.



Basın mensupları ise Suriye'ye girişlerde özel izne tabi olacak.

