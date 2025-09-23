13 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, İzmir'de yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurdu.

Şüphelinin "hırsızlık ve silahlı yağma" suçlarından, üç ayrı dosyadan toplam 13 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.B. (23) olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan O.B., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.