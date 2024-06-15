13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde tehdit, alıkoyma ve dolandırıcılık suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma yaptı.

Şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda JASAT ekibi tarafından Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.