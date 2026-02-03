13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir firari hükümlüyü yakaladı.

2 Şubat'ta yapılan operasyonda, cezaevi firarisi O.K., yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin kimlik kontrolünde, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve “başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak” suçlarından toplamda 13 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

JASAT (Jandarma Suç ve Araştırma Timi) tarafından yakalanan O.K., adli işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.