13 yıllık Nesim Bayram ve Evindar Tığrak cinayeti aydınlatıldı

Faili meçhul cinayet dosyaları raflardan tek tek iniyor.

Bu kapsamda Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında elde edilen yeni delillerle birlikte iki cinayetin de şüphelileri yakalandı.

13 YILLIK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenerek yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilerek sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek , bu iki soruşturma neticesinde Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonları gerçekleştiren Ağrı ve Batman İl Emniyet Müdürlüklerine, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür ettiğini belirtti.

“YILLARCA KAPANMAMIŞ ACILARIN ÜZERİNDEKİ SİS PERDELERİNİ KALDIRMAKTA KARARLIYIZ”

Bakan Gürlek, “Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek; hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” mesajını da açıklamasında ekledi.