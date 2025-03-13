130 hane diken üstünde: Heyelanda mahallenin yolu çöktü

Heyelanın yaşandığı alanda evi olan Fatma Akgül (73), tedirgin olduğunu ifade ederek "Buradaki heyelan ramazan ayının ilk günlerinde yaşandı. Şu anda evim burada, çok korkuyorum, geceleri uyuyamıyorum." dedi.



Yolun her akşam az az aşağıya kaymaya devam ettiğini dile getiren Akgül, "Evin önündeki direk bile yan yattı." diye konuştu.



"BURASI HER GEÇEN GÜN AŞAĞIYA KAYIYOR"



Mahalle muhtarı Engin Karataş ise "Mahallemizde son kar yağışları sonrasında burada heyelan yaşandı. Buradaki sıkıntımız hemen yakınında evde yaşlı bir teyzemizin oturması. Yetkililerin bu sorunu çözmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.