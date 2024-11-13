1300 liralık taksi ücretini ödemeyip silahla tehdit etti

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 11 Kasım saat 23.30 sıralarında bir şüpheli tarafından taksi sürücünün silahla tehdit edilmesine ilişkin çalışma başlattı.



Şüphelinin Sultangazi'de taksiye binip önce Fatih'e gittiğini, ardından yine aynı araçla Arnavutköy'e gitmek istediğini sürücüye bildirdiği tespit edildi.



Şüphelinin, aynı ilçedeki Yavuz Selim Mahallesi'ne geldiklerinde 1300 liralık taksi ücretini ödemeyip, silahla sürücüyü tehdit ettiği belirlendi.