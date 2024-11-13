1300 liralık taksi ücretini ödemeyip silahla tehdit etti
İstanbul'da aracına bindiği sürücünün 1300 liralık taksi ücretini ödemeyip silahla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 11 Kasım saat 23.30 sıralarında bir şüpheli tarafından taksi sürücünün silahla tehdit edilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelinin Sultangazi'de taksiye binip önce Fatih'e gittiğini, ardından yine aynı araçla Arnavutköy'e gitmek istediğini sürücüye bildirdiği tespit edildi.
Şüphelinin, aynı ilçedeki Yavuz Selim Mahallesi'ne geldiklerinde 1300 liralık taksi ücretini ödemeyip, silahla sürücüyü tehdit ettiği belirlendi.
BAŞKA SÜRÜCÜYÜ DE GASP ETMİŞ
Polis ekiplerinin araştırması sonucu şüphelinin Şişli'de başka bir silahlı gasp olayına karıştığı anlaşıldı.
Güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, kimliği belirlenen F.S. (20) kısa süre içerisinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
27 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan şüphelinin hakkında aralarında "uyuşturucu kullanma", "uyuşturucu ticareti", "kasten yaralama" ile "yağma" dahil 27 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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