13 Ağustos 2021 corona virüs tablosu: 157 can kaybı, 21 bin 372 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 492 oldu.



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,41, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,21 olarak kayda geçti.



Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 704 bin 72'si birinci doz, 32 milyon 406 bin 947'si ikinci doz, 6 milyon 510 bin 396'sı üçüncü doz olmak üzere 82 milyon 621 bin 415'e yükseldi.



Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 139 bin 409 aşı uygulandı.



En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.



Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım." ifadesini kullandı.

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