13 Mayıs 2021 corona virüs tablosu: 238 can kaybı, 11 bin 534 yeni vaka

Türkiye'nin 13 Mayıs 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

13.05.2021 - 19:40 | Son Güncelleme : 13.05.2021 - 19:46

13 Mayıs 2021 corona virüs tablosu: 238 can kaybı, 11 bin 534 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı bin 217 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.

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