13 yaşındaki Bünyamin'den acı haber
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Bünyamin Saruhan'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kırsal Aşağıcinpolat Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin Saruhan'ın (13) dün kaybolması üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve dalgıç polis ekipleri çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırdı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Saruhan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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