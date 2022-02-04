14 aydır karantinada: 78 Covid-19 testi de pozitif çıktı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan (56), 2020 yılının kasım ayında yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.

Hastanede tedavi gören Kayasan, taburcu olmasına rağmen testi bir türlü negatife dönmedi.

14 ay boyunca 78 corona virüs testi yaptıran 56 yaşındaki adam, her seferinde ''pozitif" sonucu ile karşılaştı.

Karantinasını sonlandıramayan, torunlarını göremeyen, evde tek başına yaşamak zorunda kalan Kayasan, yetkililerden yardım istedi.

''14 AYDIR KARANTİNAYIM, ÇOK ZOR BİR SÜREÇ''

Muzaffer Kayasan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Üç yıl önce başarılı bir kemik iliği transferi oldum. Fakat daha sonra Covid-19'a yakalandım. 2020 tarihi itibariyle de Covid-19'la yaşıyorum. Bu 14 aylık süre içerisinde 76'ya yakın test oldum. 77-78'i buldu. Bunların hepsi aralıksız olarak pozitif çıktı. Bilim adamlarımıza, doktorlarımıza sorduğumuz zaman lösemi olduğum için bağışıklık sistemimin düşük olduğunu söyleyip ona göre verdikleri ilaçlarla 14 aydır beni yaşatıyorlar. Hastanedekiler için de zor bir süreç, bizim için de. 14 aydır karantinadayım.

''BEN KİMSEYE BİR ŞEY BULAŞTIRMIYORUM AMA...''

Şu ana kadar eşim kaldı yanımda bir 10 gün ama negatif çıktı. İki sefer test oldu hastanede negatif çıktı. Oğlum kaldı yanımda, o da negatif çıktı. Acaba taşıyıcı konumuna mı düştüm dedim ama evde de kimseye bulaşmadı. Ben kimseye bir şey bulaştırmıyorum ama sıkıntı bende. Dışarıdan kedi geçse bana bir şey bulaştırabiliyor. Bilim adamlarının dediği şu; Covid-19 kalıntıları hala vücudunuzda. Semptomları yok ama Covid-19 olarak görünüyorsunuz.''

''COVİD-19 SOSYAL HAYATIMI BİTİRDİ''



Corona virüsle beraber yaşadığını belirten Muzaffer Kayasan, tek sıkıntısının sevdiklerine dokunamamak olduğunu anlattı.

''Sosyal hayatım, aile hayatım diye hiçbir şey kalmadı'' diyen Kayasan, torunuyla bazen canım arkasından, bazen de internetten görüntülü görüştüğünü söyledi.

''BAŞKALARINI ÖLDÜRMEYE HAKKINIZ YOK''



Corona virüs aşısı olmayanlara seslenen Muzaffer Kayasan, şunları söyledi:

''Aşı olmayanlar sizin çevrenizde çoluk çocuk var, otobüse biniyorsunuz, okula gidiyorsunuz. Başkalarını öldürmeye hakkınız yok. Bu vicdansızlık.

Fırsatım olsa ben gidip bugün aşı olacağım. Ama sistem beni kabul etmiyor. Aşı ol, hayatta kal. Yaşamak isteyen aşı olsun.''