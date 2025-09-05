14 bin 905 hekimin görev yeri belli oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve Mazeret kuralarının, noter huzurunda çekildiğini açıkladı.

Bu kapsamda tıp fakültesinden mezun olarak uzmanlığı tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan hekimlerin yeni görev yerleri belirlendi.

Kuraya bin 724’ü uzman tabip ve 13 bin 181’i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekim katıldı.

Memişoğlu, hekimlere yeni görev yerlerinde başarılar diledi.