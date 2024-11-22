14 dizide 3 bin şiddet sahnesi!

Televizyon ve dijital mecralarda yayınlanan ve en çok izlenen 14 yerli dizi seçildi ve incelendi. Kadına şiddete yönelik 3013 sahnesi tespit edildi.



Bunların yüzde 51'inde psikolojik, yüzde 24'ünde sözlü, yüzde 8 fiziksel şiddet sahnesinin yer aldığı belirlendi. Veriler, Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM'in, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yaptığı araştırmadan.



10 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen araştırmada, 30 bin dakikalık inceleme yapıldı. Televizyonda bölüm başına ortalama 834 saniye, dijital platformalarda ise ortalama 358 saniye kadına yönelik şiddet sahnesi tespit edildi.



Araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadına yönelik şiddet gerçekleştiği zaman failin cezalandırılmadığını sahnelerin çoğunluğunda gördük. Devlet mekanizmalarına baş vurulmasının ve ceza alınmasının sadece 4 sahnede gerçekleştiğini gördük burada devamlı kadının mağdur pozisyonda kaldığını görmek hem kadının aslında tersten toplumdaki edilgen algıyı pekiştiren bir şey. Halbuki kadına yönelik şiddetle mücadele eden çok ciddi mekanizmaları var." dedi.

