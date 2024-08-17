14 farklı göle 134 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı

Bilecik'te 14 farklı göle 134 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

14 farklı göle 134 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' yürütülüyor.

Bu çerçevede Bilecik'te mevcut 14 farklı göle 134 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, uygulanan proje hakkında, “Balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması bırakılan yavruların büyümesine ve en az bir kere üremesine imkan verilmeli. Bu sebeple; balıkçılarımızın su kaynaklarımızın kirletilmemesi ve tasarruflu kullanılması, su ürünleri stoklarımızın korunması ve avcılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığımızca yayımlanan 'Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenlenmesi' hakkında tebliğ ile getirilen düzenlemelere uygun avcılık yapmaları sularımızda ki doğal yaşamın devamı için önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun'da denizde kaybolan kadından acı haber

Samsun'da denizde kaybolan kadından acı haber

Antalya'da ev yangını

Antalya'da ev yangını

Ümraniye'de park halindeki İETT otobüsü yandı

Ümraniye'de park halindeki İETT otobüsü yandı

İstanbul’da 10 milyon liralık kaçak alkol operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul’da 10 milyon liralık kaçak alkol operasyonu: 17 gözaltı

Sultanbeyli'de iki iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli tutuklandı

Sultanbeyli'de iki iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli tutuklandı

Adana'da yanmış otomobilde ceset bulundu

Adana'da yanmış otomobilde ceset bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...