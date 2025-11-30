14 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı, sıcaklıklar düşüyor
30.11.2025 07:26
Son Güncelleme: 30.11.2025 08:09
NTV - Haber Merkezi
Kırklareli ve Edirne dışında tüm yurtta yağış bekleniyor. Sağanak yağış 14 ilde kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları ise düşmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar bekleniyor.
MGM İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis görülecek.
Düşmeye devam edecek hava sıcaklıkları ise bugün mevsim normalleri civarına gerileyecek.
Kırklareli ve Edirne dışında tüm yurtta yağış bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 13 derece.
- İstanbul 10 derece.
- Denizli 15 derece.
- İzmir 16 derece.
- Adana 17 derece.
- Ankara 12 derece.
- Samsun 18 derece.
- Malatya 5 derece.
- Diyarbakır 14 derece.
- Gaziantep 15 derece.