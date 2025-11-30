14 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar bekleniyor.

MGM İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis görülecek.

Düşmeye devam edecek hava sıcaklıkları ise bugün mevsim normalleri civarına gerileyecek.