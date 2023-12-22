14 ilde çocuk istismarı operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Çocukların istismar edildiği görüntüleri internet üzerinden sattığı belirlenen K.B. isimli kişi, polis tarafından yakalandı. Polis, K.B.’nin banka hesaplarında yaptığı incelemede, görüntüleri satın almak için para yatırdığı belirlenen 23 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan K.B. ile 18 şüpheli, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı.

14 ilde çocuk istismarı operasyonu: 19 kişi tutuklandı

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merkezli 14 ilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 19’u tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 6 aydır yürüttüğü çalışmada, internet üzerinden çocukların istismar edildiği müstehcen görüntüleri para karşılığında sattığı belirlenen K.B. yakalandı.

Polisin, şüphelinin evinde yaptığı aramada ele geçirdiği dijital materyallerde, çocukların istismar edildiği çok sayıda müstehcen görüntü tespit edildi.

K.B.’nin banka hesaplarına söz konusu müstehcen görüntüleri satın almak için para yatırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Eskişehir'in yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bolu, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin ve Nevşehir’de gerçekleştirilen eş zamanlı olarak operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirilen operasyonda yakalanan 23 zanlı ile daha önce gözaltına alınan K.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Zanlılardan 4’ü ifadelerinin ardından, biri çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi, K.B. ve 18 şüpheli ise çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı.

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