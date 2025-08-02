14 ilde DAEŞ operasyonu: 26 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın terör örgütü DAEŞ'a yönelik 14 ilde düzenlediği operasyonlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabındaki açıklamasında; bazı şüphelilerin, terör örgütü DAEŞ'e üye oldukları, örgüt propagandası yaptıkları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.



Bu tespitler doğrultusunda, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 14 ilde jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.

