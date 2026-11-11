14 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu, 112 şüpheli yakalandı
11.11.2026 11:37
14 il merkezli operasyonlarda 112 şüpheli yakalandı.
Jandarmanın 14 il merkezli düzenlediği dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonlarında 112 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 22 milyar liralık para hareketi belirlendi.
Jandarma ekiplerinin 14 il merkezli düzenlediği nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet ve tefecilik operasyonlarında 112 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 22 milyar liralık para hareketi tespit edildi.
Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi.
Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, kişisel verilere izinsiz eriştikleri ve yüksek faiz karşılığında tefecilik faaliyetlerinde bulundukları belirlendi.
Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.