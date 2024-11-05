14 ilde Narkoçelik-46 operasyonu: Milyonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-46 operasyonunun düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda milyonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-46 operasyonunun ayrıntılarını açıkladı.
Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen operasyonda 2 ton 3 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
42 TUTUKLAMA
67'den şüpheliden 42'si ise tutuklandı.
Yerlikaya, paylaşımında "Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti,
özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden." ifadelerini kullandı.
1️⃣4️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-46" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 5, 2024
2️⃣ Ton 3️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
2️⃣ Milyon 9️⃣7️⃣6️⃣ Bin 3️⃣4️⃣5️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk ile
6️⃣8️⃣ Bin 7️⃣3️⃣7️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele… pic.twitter.com/MzW19weYtD
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