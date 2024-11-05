14 ilde Narkoçelik-46 operasyonu: Milyonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-46 operasyonunun düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda milyonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

14 ilde Narkoçelik-46 operasyonu: Milyonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-46 operasyonunun ayrıntılarını açıkladı.

Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen operasyonda 2 ton 3 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

14 ilde Narkoçelik-46 operasyonu: Milyonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi - 1

42 TUTUKLAMA

67'den şüpheliden 42'si ise tutuklandı.

Yerlikaya, paylaşımında "Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti,
özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden." ifadelerini kullandı.

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