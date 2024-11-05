14 ilde Narkoçelik-46 operasyonu: Milyonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-46 operasyonunun ayrıntılarını açıkladı.



Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen operasyonda 2 ton 3 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

42 TUTUKLAMA 67'den şüpheliden 42'si ise tutuklandı.



Yerlikaya, paylaşımında "Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti,

özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden." ifadelerini kullandı.