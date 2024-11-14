14 Kasım ne günü? (14 Kasım'ın anlam ve önemi)

Uluslararası Diyabet Federasyonu bu üç yıllık temayı diyabet ile ilgili mevcut stratejik planları en iyi şekilde sürdürmek ve diyabet kampanyasına ilişkin planlama, geliştirme, katılım ve tanıtımı kolaylaştırmak için seçmiştir.



1991 yılında, Dünya Diyabet Konferansı'nda 14 Kasım tarihi, diyabetin farkındalığını artırmak amacıyla "Dünya Diyabet Günü" olarak belirlenmiştir. Bu gün, diyabet hastalığının önlenmesi ve yönetimi hakkında farkındalık yaratmaya yönelik bir dizi etkinlik ve kampanya düzenlenir.



NEDEN 14 KASIM?



14 Kasım, 1921 yılında insülini keşfederek diyabet hastalarına yeni bir yaşam umudu veren Kanadalı doktor Frederick Banting'in doğum günüdür. Banting'in bu tarihi buluşu, diyabet tedavisinde devrim yaratmış ve dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtarmıştır. Ona duyulan saygının bir ifadesi olarak, 1991 yılından itibaren Dünya Diyabet Federasyonu tarafından 14 Kasım, Dünya Diyabet Günü olarak kabul edilmiştir.



Dünya Diyabet Günü, diyabet (şeker hastalığı) konusunda toplumları, hükümetleri ve medyayı bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve hastalığın önlenmesi, tedavisi ve yönetimi üzerine çeşitli etkinlikler düzenlemek amacıyla kutlanmaktadır. Bu özel gün, diyabetle mücadelede küresel bir dayanışma ve bilinçlendirme platformu oluşturmayı hedefler.