14 katlı apartmanın terasından düşen hakim öldü (İntihar şüphesi)

Sivas'ta Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi'ndeki 14 katlı apartmanda saat 14.00 sıralarında iddiaya göre izinli olarak geldiği kentte ailesinin oturduğu apartmanın terasına çıkan Bursa İdare Mahkemesi Üyesi hakim Mustafa Nur K. (27), yaklaşık 30 metre yükseklikten henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Mustafa Nuri K.'yi yerde hareketsiz kanlar içinde gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansa alınan ağır yaralı Mustafa Nuri K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Mustafa Nuri K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Nuri K.'nin yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, olayda intihar şüphesi araştırılıyor.