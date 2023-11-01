14 kişiden 650 lira topladı, 46 yıl 8 ay ceza aldı

Sosyal medya üzerinden dolandırılan İbrahim Kara, maddi zorluk yaşayınca aynı yönteme başvurdu.



Kara, Facebook’ta kurduğu sayfa ile toplamda 14 kişiden 650 lira para topladı.



Daha sonra pişmanlık yaşayan Kara, karakola giderek kendisini ihbar etti.



Olay sebebiyle 46 yıl 8 ay hapis cezası aldı.



26 Eylül tarihinde Ümraniye Cezaevi’ne giren Kara, avukatının çabaları sonucu 27 Ekim’de tahliye oldu.



“PİŞMAN OLDUM, KARAKOLA GİTTİM”



Önce kendisinin dolandırıldığını ve sinirle aynı hatayı yaptığını belirten İbrahim Kara, “Facebook üzerinden dolandırılmıştım bir anlık sinirle kendim de o an ne yapacağımı bilmediğim için aynı yol ile çok ufak miktarlar olmak üzere, para kazanmak için yapmadığım şeydi bu. Rakamlardan zaten belli.” diye konuştu.



Pişman olması üzerine karakola gidip, suçunu itiraf ettiğini anlatan Kara, “Tüm tutarlar cebimdeydi ve büyük bir rakam değildi. Karakolda size ulaşacağız denildi. Tabii benim işim gücüm vardı gidip çalışıyordum. Süreç içerisinde bana bilgi verilmedi. Mahkemeye çıktım ve mahkemede zararları karşılayacağımı, pişman olduğumu söyledim.” ifadelerini kullandı.

“CEZAEVİNDE BANA GÜLÜYORLARDI”



İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığı için, paraları nasıl geri iade edeceğini bilmediğini anlatan Kara, başlatılan soruşturma sonrası havalimanında gözaltına alındı.



Mahkemeye çıkarılan Kara, 46 yıl hapis cezasına çarptırılıp, cezaevine konuldu.



Yaklaşık 1 ay cezaevinde kaldığını anlatan Kara, “Cezaevinde cinayetten yatanlar vardı, adam 3 kişiyi öldürmüş ama benden az cezası vardı. Adam bana gülüyordu, 650 liralık ceza sebebiyle ondan çok daha fazla cezaya sahiptim.” diye konuştu.



“KARA’YA EKSİK BİLGİ VERİLDİ”



Kara’nın avukatı Muharrem Peçe ise müvekkiline eksik bilgi verildiğini savundu. “Karakolda, ifadesi alınırken bu süreçte ödemeyi yapacak olursa cezasında 3’de 2 indirim alabilme hakkının olduğu kendisine hatırlatılmamış.” diyen avukat Peçe, “Yargılama sürecinde çıktığı tüm duruşmalarda müştekilerin zararlarını gidermek istediğini belirten müvekkile ödemek için süre verilmiş ancak ödeme yapacağı bir yer hakkında bilgi verilmemiş.” şeklinde konuştu.



Avukat Peçe, müvekkilinin 650 lirayı ödeyebilecek imkanı varken, ödeme şeklinin bildirilmemesinden dolayı fazladan 23 yıl ceza aldığını söyledi.