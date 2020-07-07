14 kişilik minibüste 42 yolcu

Esenyurt'ta yapılan denetimlerde 14 kişilik minibüsten 42 yolcu çıktı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüsün sürücüne toplamda 3 bin 254 lira ceza kesildi.

İHA 07.07.2020 - 09:46

14 kişilik minibüste 42 yolcu

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İstanbul Esenyurt'ta 14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe ve kurallarına aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Dün Esenyurt’ta uygulama yapan ekiplerin durdurdukları minibüsten birisinde 12 yerine 24 yolcu diğerinde ise 19 yolcu çıktı.

Başka bir minibüsten çıkan yolcu sayısı ise ekipleri bile şaşırttı. 14 oturan yolcu taşıması gereken minibüsten 42 yolcu çıktı. Minibüs kapısının içerisindeki yoğunluktan dolayı kapanmadığı görüldü.

Sürücülere hem il Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL hem de fazla yolcu taşımaktan 104 TL para cezası uygulandı.

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