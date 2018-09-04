Van'ın Muradiye ilçesinde 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran-Muradiye uygulama noktasında şüphe üzerine 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüsü durdurdu.
Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 29 Afganistan, 9 Irak ve 2 Pakistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
14 kişilik minibüsten 40 kaçak çıktı
Anadolu AjansıTürkiye
Van'da 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüste yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.