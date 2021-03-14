14 Mart 2021 corona virüs tablosu: 68 can kaybı, 13 bin 378 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta bin 392 oldu, 15 bin 516 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

Dün açıklanan verilere göre; Türkiye'de uzun bir aranın ardından günlük vaka sayısı 15 bini geçti.

Günlük test sayısı 150 bin 98'e çıktı, 15 bin 82 vakanın 841'i belirti gösteren hastalardan oluştu. Öte yandan ağır hasta sayısındaki artış da sürdü, bin 350 ağır hasta hastanelerde tedavi altında.

Türkiye genelinde hastane doluluk oranı yüzde 51,5 yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 62,4 olarak açıklanmıştı.

Son açıklanan il il risk haritası

TÜRKİYE'NİN 'RENGİ' BELLİ OLACAK

Öte yandan; risk haritası hafta başında güncellenecek. Vaka sayısı ve riski artan illerde yeni kısıtlamalar geri dönecek. Gözler Pazartesi günü yapılacak kritik Kabine toplantısında...



Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı.



14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek, 17 il de çok yüksek risk grubundaydı.



Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı. Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan vaka sayısı, dün 15 bini geçti.

VAKALAR BİR AYDA NEDEN YÜZDE 63 ARTTI?

