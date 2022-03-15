14 Mart Tıp Bayramı'nda doktora şiddet

Uzman Çavuş A.A.

Muğla'da bir uzman çavuş, muayene olmak için gittiği hastanede tartıştığı doktoru dövdü.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A. (32), dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

A.A. kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarimer (26) ile tartıştı.

Tartışma sırasında A.A., iddiaya göre Tarimer'i dövdü.

Tartışma sırasında doktorun gözlüğü de kırıldı.

Dr. Tahir Tarimer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı.



Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan A.A. ameliyat edildi.



Darp raporu alan Dr. Tarimer, A.A.’dan şikayetçi oldu.