14 Mart Tıp Bayramı'nda doktora şiddet

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer, 14 Mart Tıp Bayramı'nda muayene olmak için gelen Uzman Çavuş A.A. tarafından dövüldüğünü öne sürerek şikayetçi oldu.

Haberler - DHA 15.03.2022 - 15:01

14 Mart Tıp Bayramı'nda doktora şiddet
Vücudunda kızarıklık oluşan Dr. Tahir Tarimer darp raporu aldı.

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Uzman Çavuş A.A. Uzman Çavuş A.A.

Muğla'da bir uzman çavuş, muayene olmak için gittiği hastanede tartıştığı doktoru dövdü.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A. (32), dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

A.A. kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarimer (26) ile tartıştı.

Tartışma sırasında A.A., iddiaya göre Tarimer'i dövdü.

Tartışma sırasında doktorun gözlüğü de kırıldı. Tartışma sırasında doktorun gözlüğü de kırıldı.

Dr. Tahir Tarimer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı.

Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan A.A. ameliyat edildi.

Darp raporu alan Dr. Tarimer, A.A.’dan şikayetçi oldu.

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