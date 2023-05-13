14 Mayıs (seçim günü) resmi tatil mi? (2023 resmi tatil takvimi)

Seçim gününün yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil araştırmaları da başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle, bu günün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
14 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Seçim gününün Resmi Gazete'de tatil ilan edilmesiyle alakalı her hangi bir bilgi yer almıyor.
Buna göre; 14 Mayıs 2023 seçim günü resmi tatil değildir.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar