14 Mayıs (seçim günü) resmi tatil mi? (2023 resmi tatil takvimi)

Seçim gününün yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil araştırmaları da başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle, bu günün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



14 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?



Seçim gününün Resmi Gazete'de tatil ilan edilmesiyle alakalı her hangi bir bilgi yer almıyor.



Buna göre; 14 Mayıs 2023 seçim günü resmi tatil değildir.



2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ



Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma



Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı



Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba



Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe



Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi



Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi



Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar