14 Mayıs (seçim günü) resmi tatil mi? (2023 resmi tatil takvimi)

14 Mayıs yani seçim gününün resmi tatil olup olmadığı, pazar günü çalışacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya gidecek vatandaşlar, bu günün tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 14 Mayıs (seçim günü) resmi tatil mi?

14 Mayıs (seçim günü) resmi tatil mi? (2023 resmi tatil takvimi)

gününün yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil araştırmaları da başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle, bu günün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

14 MAYIS RESMİ Mİ?

Seçim gününün Resmi Gazete'de tatil ilan edilmesiyle alakalı her hangi bir bilgi yer almıyor.

Buna göre; 14 Mayıs 2023 seçim günü resmi tatil değildir.

14 Mayıs (seçim günü) resmi tatil mi? (2023 resmi tatil takvimi) - 1

2023 GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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